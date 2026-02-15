Arianna lancia la mobilitazione | Il referendum non è sul governo La riforma? Libera i magistrati

Arianna Meloni annuncia una mobilitazione contro la riforma della giustizia, sostenendo che il referendum del 22 e 23 marzo non riguarda il governo ma i magistrati. Dopo la riunione della direzione di FdI di ieri a Roma, Meloni ribadisce che l’obiettivo è liberare i giudici dalla pressione politica. La sua posizione si basa sulla convinzione che questa riforma possa indebolire l’indipendenza della magistratura, un argomento che ha portato in piazza numerosi sostenitori del movimento.

Reduce dalla direzione nazionale di FdI di ieri a Roma, Arianna Meloni interviene sul referendum del 22 e 23 marzo e respinge la lettura politica dell’appuntamento: «La riforma della giustizia non è un test sul governo, quello ci sarà alle Politiche del 2027. È una riforma per i cittadini, affinché tornino ad avere veramente fiducia nella giustizia». In un colloquio esclusivo con il Giornale, la responsabile della segreteria politica di FdI sottolinea come la legge Nordio sia destinata a cambiare il sistema: «È una riforma per una giustizia più giusta, perché garantisce la terzietà del giudice e quindi garantisce ai cittadini il giusto processo, ma soprattutto è una riforma che fa sì che il magistrato che sbaglia paghi, cosa che fino a oggi non è quasi mai successa». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Arianna Meloni, sorella del presidente del Consiglio e leader della segreteria politica di Fratelli d’Italia, ha spiegato che la proposta di riforma della giustizia mira a migliorare il sistema per gli italiani, non a favorire la politica o a colpire i magistrati.

Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, afferma che nonostante il calo del consenso al referendum sulla giustizia, il governo Meloni continuerà la sua strada.

