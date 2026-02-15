Arezzo il patriarca di Gerusalemme celebra la Madonna del Conforto | Non possiamo abituarci alla guerra

Il patriarca di Gerusalemme ha celebrato la Madonna del Conforto ad Arezzo, indignandosi per la quotidiana presenza della guerra. La sua voce si è alzata davanti a una folla di fedeli, mentre il ricordo delle devastazioni a Gaza e nei territori palestinesi pesa sulle sue parole. La scena si è svolta in una chiesa affollata, con il suono dei canti che si mescola alla tensione dell’evento.

Arezzo, 15 febbraio 2026 – A Gaza le macerie non sono un'immagine spirituale ma una realtà quotidiana E insieme penso alla Cisgiordania e a tutti i territori segnati dalla violenza". Lo ha detto il patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, che ha celebrato nel Duomo di Arezzo, la messa solenne per la Madonna del Conforto, patrona della diocesi, destinataria di una diffusa e attuale venerazione. Durante l'omelia, dopo aver ringraziato i tantissimi fedeli presenti in cattedrale - c'erano anche il presidente della Regione Eugenio Giani e il sindaco Alessandro Ghinelli - Pizzaballa ha commentato letture del Vangelo di San Giovanni parlando anche della situazione in Palestina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo, il patriarca di Gerusalemme celebra la Madonna del Conforto: “Non possiamo abituarci alla guerra” Arezzo, Fiera della Madonna del Conforto: ordinanza per decoro e sicurezza Il sindaco di Arezzo ha firmato un’ordinanza per mantenere l’ordine e la sicurezza durante la Fiera della Madonna del Conforto, che si terrà domenica 15 febbraio, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di problemi legati alla gestione dell’evento. Il cardinale Pizzaballa torna ad Arezzo: ospite durante le celebrazioni della Madonna del Conforto Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, sarà nuovamente a Arezzo per partecipare alle celebrazioni della Madonna del Conforto il 15 febbraio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La missione aretina di Pizzaballa. Il Patriarca oggi a San Francesco. E domani la festa in Cattedrale; Giustizia e pace in Terra Santa: ad Arezzo arriva il cardinale Pizzaballa; La giornata aretina del cardinale Pizzaballa: tantissimi in basilica. Dono da 30mila euro per i bimbi di Gaza; Pierbattista Pizzaballa in visita ad Arezzo: l'apprezzamento del presidente Giani. Arezzo, il patriarca di Gerusalemme celebra la Madonna del Conforto: Non possiamo abituarci alla guerraLa Messa solenne nel Duomo cittadino. Le parole del cardinale sulla situazione in Medio Oriente: A Gaza le macerie non sono un'immagine spirituale ma una realtà quotidiana. Nella giornata di sabato ... lanazione.it Porterò in Terra Santa la vostra vicinanza. La messa di Pizzaballa per la Madonna del ConfortoLa celebrazione solenne questa mattina, domenica 15 febbraio: Confortato che la Madonna riesca ancora a fare famiglia e a fare casa. Per ricostruire bisogna andare oltre lo sguardo delle macerie, anc ... arezzonotizie.it Arezzo, nella Basilica di San Francesco, per un momento di grande intensità: “Giustizia e Pace in Terra Santa”, con la partecipazione del Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Ascoltare parole che arrivano da una terra così fer facebook Il Patriarca latino di #Gerusalemme in visita a #Rondine Cittadella della #Pace. Poi lectio magistralis in basilica San Francesco gremita ad #Arezzo. #Giani: "Momenti come questo ci ricordano che la pace si costruisce ogni giorno" #Pizzaballa x.com