Arezzo Fiera della Madonna del Conforto | ordinanza per decoro e sicurezza

Il sindaco di Arezzo ha firmato un’ordinanza per mantenere l’ordine e la sicurezza durante la Fiera della Madonna del Conforto, che si terrà domenica 15 febbraio, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di problemi legati alla gestione dell’evento. La decisione arriva in seguito a diverse lamentele dei residenti e dei commercianti, preoccupati dal sovraffollamento e dai possibili disagi. Per questa occasione, sono stati predisposti controlli più stringenti e misure di sicurezza specifiche, come l’installazione di barriere e l’aumento della presenza delle forze dell’ordine.

In occasione della tradizionale Fiera della Madonna del Conforto, in programma domenica 15 febbraio, il sindaco di Arezzo ha firmato un'ordinanza per garantire il decoro e la vivibilità urbana durante lo svolgimento della manifestazione. La fiera si terrà in via Ricasoli, in Piazza della Libertà e in una porzione dell'area di parcheggio di via Giuseppe Pietri. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 6 fino alla mezzanotte. Nel raggio di 200 metri da piazza della Libertà, i titolari di esercizi commerciali e di somministrazione – comprese attività in sede fissa, pubblici esercizi, laboratori artigianali e distributori automatici – non potranno vendere o somministrare per asporto bevande e alimenti in contenitori di vetro o lattine.