oltre 700mila euro per rinnovare le aree verdi

Il Comune investe nel verde. La giunta comunale ha approvato il progetto per un intervento straordinario sul verde pubblico da 630mila euro. I lavori partiranno nei primi mesi del 2026 per finire entro la stagione estiva e riguardano i Giardini al Mare, piazza delle Conserve e alcune vie e rotonde del territorio con particolare attenzione alle zone turistiche. A questo intervento straordinario si aggiungono anche 100mila euro di risorse ordinarie che Cesenatico Servizi utilizzerà per aumentare gli sfalci nelle aree verdi. In sette rotatorie sono previsti piante perenni e una riqualificazione complessiva; sono quelle del cavalcavia di Ponente, di via Cavour, di viale Magrini, all’incrocio tra viale Trento e viale Carducci, all’incrocio tra viale Torino e viale Carducci, tra viale Bernini e viale Melozzo, all’incrocio tra viale delle Nazioni e viale Litorale Marina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

