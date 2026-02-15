Arbitro Galatasaray Juve designato il fischietto per il match di Champions League Ecco su chi è ricaduta la scelta

L’arbitro di Galatasaray-Juventus è stato scelto a causa della sua esperienza nelle partite europee. La Commissione arbitrale ha deciso di affidargli la direzione del match di Champions League, che si disputerà tra pochi giorni. Il fischietto è noto per aver già diretto incontri simili in passato, tra cui alcune sfide di alta tensione. La sua designazione è stata comunicata ufficialmente e i tifosi sono curiosi di vedere come gestirà la partita.

Arbitro Galatasaray Juve, arriva la designazione ufficiale per il match dei playoff della coppa dalle grandi orecchie. Il direttore di gara sarà lui. La Juve deve trasformare la delusione in feroce determinazione. Torna la Champions League e il calendario non concede tregua: martedì 17 febbraio alle 18.45 i bianconeri sfideranno il Galatasaray nella bolgia di Istanbul nel match valevole per l’andata dei playoff. QUI LE ULTIMISSIME SULLA JUVE LIVE Luciano Spalletti ha il compito di ricompattare il gruppo dopo l’enorme amarezza del Derby d’Italia perso 3-2 contro l’ Inter, una gara segnata indelebilmente dal discusso cartellino rosso sventolato a Pierre Kalulu per un contatto inesistente con il nerazzurro Alessandro Bastoni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arbitro Galatasaray Juve, designato il fischietto per il match di Champions League. Ecco su chi è ricaduta la scelta Arbitro Juve Pafos, designato il fischietto del match di Champions League: chi dirigerà l’incontro in programma mercoledì allo Stadium Arbitro Monaco Juve: designato il fischietto del match di Champions League È stato ufficialmente designato l’arbitro Monaco per la partita tra Juventus e il suo avversario nella fase a gironi di Champions League. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Inter-Juventus, designato l’arbitro: sarà Federico La Penna, i numeri sono sfavorevoli ai Bianconeri; Inter-Juventus, designato l’arbitro del match: la designazione completa; Arbitro Inter Juve, designato il fischietto del match: Rocchi sceglie La Penna. E al Var…; Allegri: Arbitri e VAR? Ci saranno sempre polemiche. Champions League, le designazioni arbitrali dei playoff: Makkelie dirigerà Galatasaray-Juve, Gözübüyük per Dortmund-AtalantaLa UEFA ha comunicato le designazioni arbitrali in vista dei playoff di Champions League: ecco chi dirigerà Galatasaray-Juventus e Dortmund-Atalanta ... gianlucadimarzio.com Juve-Benfica, designato l'arbitro Champions: c'è un precedente positivo, anche il Var non è una novitàI bianconeri preparano la gara contro i portoghesi e intanto scoprono le assegnazioni del direttore di gara per la sfida di mercoledì sera ... tuttosport.com Furia Barcellona, tutti contro l'arbitro di Coppa del Re: "Che scandalo. Ma è intelligenza artificiale" facebook