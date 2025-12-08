Arbitro Juve Pafos designato il fischietto del match di Champions League | chi dirigerà l’incontro in programma mercoledì allo Stadium
Arbitro Juve Pafos, la UEFA sceglie l’esperienza internazionale per la sfida dello Stadium: squadra arbitrale tutta iberica, al VAR ci sarà Fernandez. La Juventus deve archiviare in fretta la delusione del ‘Maradona’ e tuffarsi nuovamente nell’atmosfera europea per blindare la sua posizione in Champions League. Mercoledì sera, all’ Allianz Stadium, arriva il Pafos per una sfida che i bianconeri non possono sbagliare se vogliono consolidare il piazzamento tra le prime 24 e puntare ai playoff. Per questo delicato incontro, la UEFA ha optato per una designazione di alto profilo e di grande esperienza internazionale, affidando la direzione di gara a un fischietto ben noto nel panorama continentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
