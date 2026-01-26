Arbitro Monaco Juve | designato il fischietto del match di Champions League

È stato ufficialmente designato l’arbitro Monaco per la partita tra Juventus e il suo avversario nella fase a gironi di Champions League. La gara, valida per l’ultima giornata della fase a gruppi, vedrà l’arbitro italiano dirigere le operazioni sul campo. Questa designazione rappresenta un importante momento di attenzione per entrambe le squadre, con focus sulla corretta conduzione del match e sul rispetto delle regole da parte di tutti i partecipanti.

Arbitro Monaco Juve: designato il fischietto del match valido per l'ultima giornata della League Phase di Champions League. La Juventus non ha tempo per cullarsi sugli allori dopo il trionfo contro il Napoli. La testa è già proiettata verso il Principato, dove i bianconeri affronteranno il Monaco nell'ultimo, decisivo atto della League Phase di Champions League. La vittoria contro il Benfica ha già garantito agli uomini di Spalletti il pass per i playoff, ma a Torino si respira aria di impresa: esiste ancora uno spiraglio per agguantare la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

