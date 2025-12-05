Tifosi Inter votano il miglior giocatore del mese di novembre | la scelta

Internews24.com | 5 dic 2025

Inter News 24 Tifosi Inter votano il miglior giocatore del mese di novembre. Ecco su chi è ricaduta la scelta del popolo di fede nerazzurra. Federico Dimarco, l’esterno sinistro dell’ Inter e della Nazionale italiana, è stato votato dai tifosi come il Betsson Player of the Month per il mese di novembre. Il numero 32 nerazzurro ha prevalso nelle votazioni condotte attraverso i canali social ufficiali del club, a conferma del suo momento di forma eccezionale. QUI LE ULTIME NOTIZIE SUL MONDO INTER Un mese da protagonista assoluto. Come sottolineato dal comunicato ufficiale del club, Dimarco si è distinto in tutte le sei sfide disputate dall’Inter nel mese di novembre, che hanno spaziato tra Campionato e UEFA Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

tifosi inter votano il miglior giocatore del mese di novembre la scelta

© Internews24.com - Tifosi Inter votano il miglior giocatore del mese di novembre: la scelta

