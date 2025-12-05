Tifosi Inter votano il miglior giocatore del mese di novembre | la scelta

Inter News 24 Tifosi Inter votano il miglior giocatore del mese di novembre. Ecco su chi è ricaduta la scelta del popolo di fede nerazzurra. Federico Dimarco, l’esterno sinistro dell’ Inter e della Nazionale italiana, è stato votato dai tifosi come il Betsson Player of the Month per il mese di novembre. Il numero 32 nerazzurro ha prevalso nelle votazioni condotte attraverso i canali social ufficiali del club, a conferma del suo momento di forma eccezionale. QUI LE ULTIME NOTIZIE SUL MONDO INTER Un mese da protagonista assoluto. Come sottolineato dal comunicato ufficiale del club, Dimarco si è distinto in tutte le sei sfide disputate dall’Inter nel mese di novembre, che hanno spaziato tra Campionato e UEFA Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tifosi Inter votano il miglior giocatore del mese di novembre: la scelta

Scopri altri approfondimenti

Accardi fa sognare i tifosi dell'Inter ad occhi aperti Ecco cosa potrebbe accadere nel calciomercato di gennaio / - facebook.com Vai su Facebook

Buonanotte tifosi interisti Vai su X

Inter, Dimarco scelto dai tifosi come miglior giocatore di novembre - Il giocatore nerazzurro è stato votato attraverso i canali ufficiali della società. Da msn.com

I tifosi nerazzurri hanno scelto: Dimarco è il Betsson Player of the Month di novembre - Il laterale mancino nerazzurro è stato votato dai fan nerazzurri come miglior giocatore del mese attraverso ... Riporta msn.com

A leggere la top 11 del Gran Galà del calcio sembra che lo scudetto l’abbia vinto l’Inter. Ma chi ha votato? - Gran Galà del calcio, nella top undici cinque calciatori dell'Inter, compresi gli impresentabili Barella, Dimarco e Lautaro ... Come scrive ilnapolista.it

Mercato Inter: i tifosi votano Forlan - com sui giocatori che il club nerazzurro dovrebbe ingaggiare in seguito alle partenze (imminenti) di ... calciomercato.com scrive

Gran Galà del calcio: McTominay miglior giocatore, Conte miglior allenatore, Napoli miglior club. Tutti i premi per il 2024-25, da Svilar a Lautaro - East End Studios di Milano, va in scena l'evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori. eurosport.it scrive

Dimarco si scusa: “Non sono stato la mia miglior versione” - Sono giorni che non riesco a pensare ad altro, cercando spiegazioni per quanto è accaduto. Si legge su corrieredellosport.it