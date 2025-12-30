Caos arbitri Rocchi risponde alla Lazio e minaccia le dimissioni

Il designatore arbitrale Rocchi ha commentato l’incidente relativo al gol di Davis a Udine, rispondendo alla lettera di Lotito alla Lega Calcio. La discussione riguarda le decisioni arbitrali e le conseguenze sul calcio italiano, con Rocchi che ha espresso la propria posizione e minacciato eventuali dimissioni. Nell’ultima puntata di Open Var, si sono affrontati diversi temi legati al caos arbitrale e alle tensioni tra le parti coinvolte.

Il designatore arbitrale commenta l'episodio del gol di Davis a Udine e replica alla lettera di Lotito alla Lega Calcio Nell'odierna puntata di Open Var, non sono stati soltanto gli episodi arbitrali a far discutere. Gianluca Rocchi ha ammesso due errori: manca un rigore al Cagliari contro il Torino per il fallo di Paleari su Idrissi, così come al Genoa contro la Roma per la manata di Svilar su Ostigard. Ma il focus è sulla lettera della Lazio alla Lega di Serie A per lamentare i presunti torti subiti, con il designatore arbitrale che è arrivato a minacciare le dimissioni.

