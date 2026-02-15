Arbeloa ha rivelato che Mbappé potrebbe tornare in campo solo tra alcune settimane, a causa di un infortunio al muscolo che ha limitato le sue prestazioni nelle ultime partite. La sua assenza pesa molto sulla squadra, che conta su di lui per le prossime sfide decisive in Champions League. I medici del club lavorano per recuperarlo il prima possibile, ma ancora non ci sono date certe sulla sua ripresa. Nel frattempo, il Real Madrid si prepara a giocare senza il suo attaccante più rapido e imprevedibile.

Il Real Madrid si prepara a una sfida cruciale sul palcosine europeo, affidandosi a una delle risorse offensive più esplosive della rosa. Dopo l’assenza prudenziale nell’ultimo incontro di Liga, Mbappé è pronto a ritrovare spazio e responsabilità al centro dell’attacco. La conferma arriva da una voce interna al club, che ha spiegato come la gestione della forma fisica sia stata calibrata per massimizzare le possibilità nelle notti che contano. In conferenza stampa, Álvaro Arbeloa ha descritto le dinamiche che hanno portato al riposo del fuoriclasse francese nel weekend. L’obiettivo è mantenere integra la condizione per la partita di martedì, quando la squadra affronterà i portoghesi in un incontro decisivo per la fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Arbeloa svela le condizioni di Mbappé: quando tornerà in campo?

Alvaro Arbeloa ha confermato che Kylian Mbappé sta meglio dopo l’infortunio al ginocchio e potrebbe tornare in campo tra circa due settimane.

