Apple | stop a quattro linee di prodotti Scorte in esaurimento per iPhone iPad e monitor Studio Display

Apple ha deciso di interrompere la produzione di quattro linee di dispositivi, perché le scorte di iPhone, iPad e monitor Studio Display stanno finendo. La società di Cupertino sta vendendo gli ultimi pezzi di iPhone 16, iPad Air con chip M3, e i modelli di MacBook Pro con chip M4 Pro e M4 Max. Alcuni rivenditori segnalano che le scorte di questi prodotti sono già molto ridotte e si esauriranno presto.

Apple ridisegna il listino: quattro prodotti in fase di uscita. Cupertino sta operando una profonda revisione del proprio catalogo prodotti, con l'imminente uscita di scena di quattro linee di dispositivi: iPhone 16e, iPad Air con chip M3, Apple Studio Display e MacBook Pro con chip M4 Pro e M4 Max. La decisione, motivata dalla scarsità di scorte e dal lancio di nuove generazioni, segna un'accelerazione del ciclo di vita dei prodotti Apple e una strategia volta a semplificare l'offerta. iPhone 16e: la fine di un'era economica. L'iPhone 16e, il modello più accessibile della gamma Apple presentato lo scorso febbraio, sta per scomparire dal mercato.