Apple le 10 app più scaricate su iPhone e iPad nel 2025

Nel 2025, Apple ha pubblicato la classifica delle dieci app più scaricate su iPhone e iPad in Italia. Questo elenco riflette le tendenze del mercato e l'influenza crescente dell'intelligenza artificiale nel comportamento degli utenti. Analizziamo le applicazioni che hanno conquistato il pubblico quest'anno e le innovazioni che hanno caratterizzato il panorama digitale.

© Lettera43.it - Apple, le 10 app più scaricate su iPhone e iPad nel 2025 Il 2025 volge al termine ed è tempo di bilanci. Come da tradizione, Apple ha rilasciato la classifica delle applicazioni più scaricate in Italia dagli utenti su App Store, certificando un ulteriore successo dell’intelligenza artificiale. Chatbot e software IA la fanno ancora da padroni, anche se non mancano i software per i pagamenti, le piattaforme bancarie oppure quelle legate alla sicurezza. Ecco tutte le classifiche sia per le applicazioni gratuite sia per quanto riguarda quelle a pagamento. Apple, le 10 app gratuite più scaricate su iPhone nel 2025. Il logo di OpenAI (Ansa). L’app più scaricata dagli utenti iPhone è ChatGPT, sistema di intelligenza artificiale più diffuso in Italia e realizzato da OpenAI. Lettera43.it New Subaru Solterra 2023 Multimedia System Quali sono le app più scaricate dall'App Store di Apple nel 2025 - facebook.com facebook Apple svela le app più scaricate nel 2025 in Italia su iPhone, iPad e Apple Arcade ispazio.net/2175830/classi… x.com