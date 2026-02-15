Appennino Reggiano | 900mila euro per rifare il Rifugio di Pratizzano un simbolo di rinascita dopo anni di degrado

Il Comune di Pratizzano ha annunciato che investirà 900mila euro per ristrutturare il Rifugio di Pratizzano, un edificio simbolo per gli abitanti locali, danneggiato da anni di incuria e scarsa manutenzione. Dopo una lunga attesa e molte difficoltà burocratiche, i lavori di recupero partiranno entro la fine dell’anno, portando nuova vita a una delle mete più amate degli escursionisti della zona.

Rinasce il Rifugio di Pratizzano: Un Simbolo di Rinascita per l’Appennino Reggiano. Dopo anni di abbandono e una complessa battaglia burocratica, è finalmente in arrivo la riqualificazione del rifugio di Pratizzano, storica località dell’Appennino reggiano. Un investimento di 900.000 euro, frutto di un finanziamento misto tra il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri (700.000 euro) e il Comune di Ventasso (200.000 euro), darà nuova vita a questo punto di riferimento per gli amanti della montagna e un impulso all’economia locale. Una Storia di Declino e Abbandono. Il rifugio di Pratizzano, situato a 1200 metri di quota nello spartiacque tra la valle del Secchia e la valle dell’Enza, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per gli appassionati di sci di fondo in inverno e un luogo di incontro e ristoro per escursionisti e turisti durante l’estate.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il rifugio di Pratizzano ha riaperto i battenti, dopo essere stato chiuso nel 2022 quando l’ultimo gestore privato ha lasciato la struttura.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.