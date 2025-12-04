Centro urbano più sicuro, funzionale e all’insegna del decoro. Sono gli obiettivi del progetto esecutivo per la riqualificazione di via Livraghi a Porto Garibaldi che ieri, dalle 15, l’Amministrazione comunale ha voluto illustrare ai residenti, nel corso di un incontro pubblico tenuto in Municipio. Il piano di riqualificazione della via, progettato dall’architetto Cristiano Bertelli, sotto il coordinamento del settore Lavori pubblici del Comune di Comacchio con l’ingegnere Erik Bellotti, è stato realizzato con l’intento di rendere più accessibile e sostenibile il “cuore” urbano di Porto Garibaldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Basta degrado nel ’cuore’ di Porto Garibaldi: "Via Livraghi riqualificata con 900mila euro"