Prosegue la rassegna La danza che muove a cura di Sosta Palmizi: oggi domenica 15 febbraio alle ore 17:00 ultimo appuntamento al Teatro Mecenate di Arezzo con Appena due, spettacolo di Lorenzo Covello e Zoé Bernabéu; un duo che attraverso la danza e il circo contemporanei racconta la ricerca continua di equilibrio nella relazione con l’altro. Una scena fatta di pochi elementi essenziali: i frammenti di una sedia, un tavolo, una moka, dei libri, elementi familiari e intimi, uno spazio carico di tensione e possibilità. Appena due è una danza intensa e fisica che attraversa l’equilibrio di una relazione a due. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Appena due, lo spettacolo di Lorenzo Covello e Zoé Bernabéu

Domenica 15 febbraio, il Teatro Mecenate di Arezzo ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna La danza che muove, curata da Sosta Palmizi.

Questa domenica alle 17:00 l’ultimo appuntamento della rassegna “La danza che muove” al Teatro Mecenate di Arezzo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.