Appena due lo spettacolo di Lorenzo Covello e Zoé Bernabéu

Da lanazione.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la rassegna La danza che muove a cura di Sosta Palmizi: oggi domenica 15 febbraio alle ore 17:00 ultimo appuntamento al Teatro Mecenate di Arezzo con Appena due, spettacolo di Lorenzo Covello e Zoé Bernabéu; un duo che attraverso la danza e il circo contemporanei racconta la ricerca continua di equilibrio nella relazione con l’altro. Una scena fatta di pochi elementi essenziali: i frammenti di una sedia, un tavolo, una moka, dei libri, elementi familiari e intimi, uno spazio carico di tensione e possibilità. Appena due è una danza intensa e fisica che attraversa l’equilibrio di una relazione a due. 🔗 Leggi su Lanazione.it

appena due lo spettacolo di lorenzo covello e zo233 bernab233u

© Lanazione.it - Appena due, lo spettacolo di Lorenzo Covello e Zoé Bernabéu

La danza che muove, Appena due di Lorenzo Covello e Zoé Bernabéu

Domenica 15 febbraio, il Teatro Mecenate di Arezzo ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna La danza che muove, curata da Sosta Palmizi.

"Appena due". Spettacolo di danza sul palco del Mecenate

Questa domenica alle 17:00 l’ultimo appuntamento della rassegna “La danza che muove” al Teatro Mecenate di Arezzo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Appena due, lo spettacolo di Lorenzo Covello e Zoé Bernabéu; Al Concordia di Pordenone domenica Silenzio tratto da Lorca; Pierfrancesco Favino debutta a Todi come regista teatrale; Ciaspole, sci, discesa e voli con lo slittino: lo spettacolo della neve oltre le Olimpiadi.

appena due lo spettacoloLa danza che muove, appena due di Lorenzo Covello e Zoé BernabéuDomenica 15 febbraio alle ore 17:00 ultimo appuntamento al Teatro Mecenate di Arezzo ... msn.com