La danza che muove Appena due di Lorenzo Covello e Zoé Bernabéu

Arezzo, 10 febbraio 2026 – Prosegue la rassegna La danza che muove a cura di Sosta Palmizi: domenica 15 febbraio alle ore 17:00 ultimo appuntamento al Teatro Mecenate di Arezzo con Appena due, spettacolo di Lorenzo Covello e Zoé Bernabéu; un duo che attraverso la danza e il circo contemporanei racconta la ricerca continua di equilibrio nella relazione con l’altro. Una scena fatta di pochi elementi essenziali: i frammenti di una sedia, un tavolo, una moka, dei libri, elementi familiari e intimi, uno spazio carico di tensione e possibilità. Appena due è una danza intensa e fisica che attraversa l’equilibrio di una relazione a due. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La stagione “La danza che muove 2526” di Sosta Palmizi porta la danza contemporanea tra Arezzo e Cortona fino a marzo 2026.

