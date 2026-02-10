Appena due Spettacolo di danza sul palco del Mecenate

Questa domenica alle 17:00 l’ultimo appuntamento della rassegna “La danza che muove” al Teatro Mecenate di Arezzo. Sul palco, il duo di Lorenzo Covello e Zoé Bernabéu porta in scena “Appena due”, uno spettacolo di danza e circo contemporaneo. La performance mostra una ricerca costante, con movimenti e acrobazie che coinvolgono il pubblico. Un’occasione per vedere un lavoro che unisce corpo e arte in modo diretto e vivo.

Una scena fatta di pochi elementi essenziali: i frammenti di una sedia, un tavolo, una moka, dei libri, elementi familiari e intimi, uno spazio carico di tensione e possibilità. Appena due è una danza intensa e fisica che attraversa l'equilibrio di una relazione a due. Un viaggio alla scoperta di sé e dell'altro, una lotta costante contro la gravità dove l'oscillare di un tavolo in bilico su una sola asse diventa simbolo e terreno di battaglie, della ricerca di una continua rinascita della relazione, tra gioco e dedizione. Interpretato da Lorenzo Covello e Noemi Piva, con musiche di Stefano Grasso, lo spettacolo esplode in uno spazio vitale minimo, trasformando l'instabilità in occasione di incontro.

