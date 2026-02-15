Appello per una strada di Bastia | Impraticabile per le buche

A Bastia, la strada di campagna via Acquara Superiore diventa impraticabile a causa delle profonde buche che l’hanno trasformata in un percorso difficile da percorrere. La strada, che è uno sterrato e collega diverse case del quartiere, si presenta ormai piena di avvallamenti e crepe, rendendo complicato il passaggio di auto e mezzi di soccorso. I residenti chiedono interventi urgenti per mettere in sicurezza questa arteria, ormai troppo danneggiata.

L’emergenza stradale coinvolge anche Bastia, in particolare la strada di campagna denominata via Acquara Superiore, va sottolineato che è uno sterrato, ma permette di raggiungere diverse abitazioni. Da un anno secondo i residenti buche e allagamenti sono all’ordine del giorno, causando disagi non da poco per i cittadini. "È diventata una strada pericolosa – sottolinea Gianluca Farfaneti, che vive in questa zona e pochi mesi fa ha portato la segnalazione in Comune –. Ho fatto notare la situazione ai consigli territoriali e agli assessorati, a settembre è venuto un tecnico del Comune di Ravenna, che gestisce la strada, per prenderne atto e cortesemente mi ha risposto che la sistemazione della strada è stata inserita nell’agenda dei lavori da fare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il consigliere Simone Caffaz ha richiesto un intervento urgente di manutenzione lungo via Monteverde, una strada panoramica molto frequentata e caratterizzata da numerose buche e potenziali pericoli.

