Prignano, uno stallo per disabili impraticabile non è un diritto: appello urgente al Comune per una soluzione immediata e accessibile

Tempo di lettura: 3 minuti Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene doveroso intervenire sulla vicenda di Annalisa, cittadina di Prignano, alla quale è stato indicato come soluzione un posto auto per disabili collocato lungo la salita Purgatorio, caratterizzata da una pendenza del 70% e dunque di fatto impraticabile per chi utilizza una carrozzella. Una scelta che appare non solo inadeguata sul piano umano, ma anche profondamente distante dal quadro normativo che disciplina e tutela i diritti delle persone con disabilità. La nostra Costituzione, all’articolo 3, affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. Anteprima24.it

