L'attenzione degli spettatori del sabato sera si concentra sui programmi televisivi, con Maria De Filippi che continua a dominare l'Auditel. Tuttavia, la sfida si intensifica con Antonella Clerici, che su Rai1 presenta The Voice Kids, registrando una media di circa 3 milioni di spettatori. La competizione tra i due volti storici della televisione italiana rappresenta un elemento interessante nel panorama dell'intrattenimento serale.

Gli ascolti del sabato televisivo vedono in prima serata su Rai1 The Voice Kids con Antonella Clerici segnare una media di 3.278.000 spettatori pari al 22.1%, in crescita rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 la nuova stagione di C'è Posta per Te condotto da Maria De Filippi, ospiti Emma e Stefano De Martino, prevale con una media di 4.005.000 spettatori e uno share del 27.6%. Su La7 In Altre Parole con Massimo Gramellini conquista 1.218.000 spettatori pari al 6.8% nella prima parte, e 622.000 spettatori con il 4.1% nella seconda chiamata In Altre Parole. Ancora, terzo programma più visto in prime time. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maria De Filippi regina dell'Auditel ma cresce la sfida con Antonella Clerici

