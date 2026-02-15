ascolti tv 14 febbraio 2026 maria de filippi battuta per la prima volta

Clamoroso ribaltone negli equilibri televisivi del sabato sera, con la battaglia degli ascolti tv. Secondo fonti Rai, è la prima volta nella storia che C’è Posta per Te di Maria de Filippi viene battuto in prime time su Canale 5 da un programma della rete ammiraglia. La finale di The Voice Kids, condotta da Antonella Clerici, conquista la serata con 3 milioni 382 mila spettatori e il 23,4% di share, superando il people show di Maria De Filippi e segnando un distacco che fonti interne quantificano come storico. Non solo. In access prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi (4 milioni 81 mila spettatori, 22,3%) vola e si posiziona tre punti sopra Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, consolidando un vantaggio netto nella fascia chiave della serata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il programma The Voice Kids ha vinto la serata del 14 febbraio 2026, battendo Maria De Filippi e il suo show su Rai 1, per la prima volta in modo così netto.

