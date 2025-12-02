A Spoltore nasce il comitato del No alla Nuova Pescara | quello del Sì lo invita a un confronto pubblico
A Spoltore sarebbe nato il comitato del “No” alla nascita della Nuova Pescara e a riferirlo è il presidente del comitato del “Sì” alla fusione, Marco Di Marzio che, appresa la notizia, ha scritto una lettera aperta indirizzata a chi guida quello che la nascita della grande città che il 1 gennaio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Nuova Pescara, nasce comitato a Montesilvano, 'fusione subito' - Nasce il Comitato Montesilvano per Nuova Pescara che, in coordinamento con gli altri due comitati cittadini di Pescara e Spoltore, è stato istituito per richiedere "l'attuazione del Referendum ... Secondo ansa.it