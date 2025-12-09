Il comitato del sì alla Nuova Pescara di Spoltore | Nessun riscontro da quello del ' no' per un confronto di cosa ha paura?
Nessun riscontro alla richiesta di un incontro e ora la domanda che si pone il presidente del comitato di Spoltore per il “Sì” alla Nuova Pescara Marco Di Marzio è: “di cosa ha paura quello del ‘no’?”. Un’affermazione che giunge perché di risposte ufficiali non ne sarebbero arrivate sebbene nei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Nuova fermata a Catania Aeroporto per gli Intercity Roma-Sicilia, la proposta del Comitato
Nuova Adriatica, il comitato 'No variante SS16': "Opera obsoleta, è un progetto su cui porre la parola fine"
Costituito e presentato il comitato di Montesilvano per la "Nuova Pescara"
Il comitato è contrario all'istituzione della nuova città di Pescara, frutto della fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore. - facebook.com Vai su Facebook
"No" alla Nuova Pescara, il nuovo comitato di Spoltore si presenta: "Nessun vantaggio, serve un nuovo referendum" - Una comitato cittadino e apartitico, spiega, che promuoverà iniziative di informazione e di dibattito. Lo riporta ilpescara.it
Violenza domestica e stalking: a Sant’Agata de’ Goti la firma del protocollo tra Questura di Benevento, Acli ... anteprima24.it
Il mito di Giulietta minacciato dal vil denaro? A Verona ora servono 12 euro per toccare la statua quotidiano.net
1MNext 2026, aperte le iscrizioni al contest per esibirsi al Primo Maggio di Roma spettacolo.eu
Roberto Palumbo sospeso dall'Asl, aperto un fascicolo: «Non faremo sconti a nessuno, ma senza rischiare la ... leggo.it
La classifica dei migliori ospedali italiani lettera43.it
Sci di fondo, Maria Gismondi riaccende la fiamma azzurra al femminile. Brillerà anche a Davos? oasport.it