Anna Odine Stroem concede il bis! Suo anche il trampolino grande alle Olimpiadi Annika Sieff in brillante top 15

Anna Odine Stroem ha vinto di nuovo a Predazzo, conquistando anche il trampolino grande alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, causando sorpresa tra gli appassionati. La norvegese, che aveva già trionfato nel salto dal trampolino piccolo, si è aggiudicata la medaglia d'oro anche nella prova più lunga, diventando la prima donna a ottenere due successi nello stesso evento olimpico. Nel frattempo, Annika Sieff ha trovato spazio tra i primi 15 atlete, dimostrando un buon livello di prestazioni.

Anna Odine Stroem entra ufficialmente nella storia del salto con gli sci alle Olimpiadi. Doppio oro per la norvegese a Milano Cortina 2026: in quel di Predazzo, dopo il trampolino piccolo, conquista anche quello grande diventando la prima donna (e alla prima volta dei due trampolini anche al femminile) a concedere il bis. Il doppio successo individuale, in assoluto, non arrivava da Kamil Stoch nel 2014: a realizzarlo solo Matti Nykanen e, due volte, Simon Ammann in precedenza. Per Stroem due serie da 130.5 e 132 metri rispettivamente, con 136.7 e 148.1 punti in una giornata nella quale il vento alle spalle a tinte variabili è elemento molto condizionante della competizione, tra corridoi di vento più o meno evidenti.