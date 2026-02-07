LIVE Salto con gli sci trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | vince Anna Odine Stroem Nika prevc battuta!

La prima gara di salto con gli sci femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina si è conclusa con una sorpresa. Anna Odine Stroem ha vinto la medaglia d’oro, battendo Nika Prevc. La gara si è svolta sotto gli occhi di tanti appassionati e si è conclusa poco fa, lasciando tutti con il fiato sospeso. La competizione è stata intensa e ricca di emozioni, tra salti perfetti e qualche rischio. Ora gli atleti si preparano per le prossime sfide, mentre il pubblico aspetta già la prossima emozione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:39 Si chiude qui la Diretta LIVE della prima gara di salto con gli sci delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, vi invitiamo a continuare a seguire i Giochi con noi. Un saluto sportivo! 20:37 Classifica gara salto con gli sci trampolino piccolo: 1 – Anna Odine Stroem – NOR – 0.0 2 – Nika Prevc – SLO – 1.1 3 – Nozomi Maruyama – JPN – 5.5 4 – Lisa Eder – AUT – 10.0 5 – Eirin Maria Kvandal – NOR – 12.4 6 – Heidi Dyhre Traaserud – NOR – 18.7 7 – Selina Freitag – GER – 22.6 8 – Nika Vodan – SLO – 24.8 19 – Annika Sieff – ITA – 40.7 20:36 Buona gara di Annika Sieff che si è qualificata agilmente per la seconda serie.

