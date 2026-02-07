Anna Odine Stroem regala alla Norvegia un oro inatteso sul trampolino piccolo Argento amaro per Prevc

Anna Odine Stroem sorprende tutti e conquista un oro inaspettato nel salto con gli sci ai Giochi di Milano Cortina. La norvegese, che non era tra le favorite, si impone nella gara individuale sul trampolino piccolo, lasciando spazio a emozioni forti e a un risultato che nessuno si aspettava. Per la Norvegia, è una medaglia che vale oro, mentre il secondo posto di Prevc lascia un amaro in bocca.

Anna Odine Stroem fa il colpaccio e si impone a sorpresa nella gara individuale su trampolino piccolo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La saltatrice norvegese ha tirato fuori una delle prestazioni migliori della carriera quando più conta, trovando due salti di alto profilo sul Normal Hill HS107 di Predazzo e portando a casa un oro insperato alla vigilia. La 27enne scandinava, che vanta in bacheca quattro successi individuali in Coppa del Mondo e la bellezza di nove podi ai Mondiali (ma con due soli ori in eventi a squadre), ha firmato il suo primo exploit a cinque cerchi quattro anni dopo il debutto senza acuti a Beijing 2022.

