Chi è Andrea Stroppa l' informatico referente di Elon Musk in Italia indagato per omicidio stradale a Roma

Andrea Stroppa, informatico e considerato il principale collaboratore di Elon Musk in Italia, è stato indagato per omicidio stradale dopo un incidente a Roma. La polizia ha accertato che il suo veicolo ha coinvolto una persona deceduta in un incidente avvenuto nel centro della città. Stroppa, che lavora come consulente per le aziende di Musk, si trovava alla guida al momento dello scontro. La sua posizione ha suscitato grande attenzione nella capitale, dove si sono verificati anche altri episodi simili negli ultimi mesi.

Nella giornata del 14 febbraio Andrea Stroppa è stato indagato per omicidio stradale. Il giovane è noto come il referente in Italia di Elon Musk ed è un informatico romano, esperto di cybersecurity. Sul suo profilo X, si definisce investitore di Tesla, xAI, Neuralink, SpaceX e "qualunque cosa faccia Elon Musk". Come riporta Fortune Italia, il referente di Elon Musk in Italia è nato a Roma nel 1994 e cresciuto nel quartiere romano di Torpignattara. Svolta nell'inchiesta sull'investimento mortale avvenuto la sera del 31 gennaio scorso nel quartiere romano di Collatino: alla guida della Smart che ha travolto e ucciso Mirco Garofano, 18 anni, studente residente ad Artena, c'era il 32enne Andrea Stroppa.