Stroppa indagato per omicidio stradale il referente di Musk era senza scorta

Andrea Stroppa, 32 anni e rappresentante italiano di Elon Musk, è stato indagato per omicidio stradale dopo un incidente in cui ha investito e ucciso Mirco Garofano, un ragazzo di 18 anni di Artena, lo scorso 31 gennaio in via Fiorentini al Collatino. La sera dell’incidente, Stroppa avrebbe dovuto essere accompagnato dalla scorta, ma si trovava invece senza protezione. La sua mancanza di scorta ha sollevato immediatamente domande sulla sicurezza del suo viaggio.

Avrebbe dovuto essere accompagnato dalla scorta quella sera Andrea Stroppa, 32enne referente italiano di Elon Musk oggi indagato per omicidio stradale per la morte di Mirco Garofano, 18 anni, studente di Artena investito e ucciso il 31 gennaio in via Fiorentini al Collatino, quadrante est di Roma. E invece, secondo quanto apprende LaPresse, al volante della Smart che ha travolto il ragazzo, Stroppa era solo. Assegnatario di un dispositivo di tutela, deciso dalla prefettura, avrebbe dovuto viaggiare con personale del reparto scorte della questura di Roma. Un elemento ora al centro delle verifiche, mentre la Procura ricostruisce la dinamica dell'incidente costato la vita al giovane.