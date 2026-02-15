Andrea Bocelli parteciperà come super ospite alla finale di Sanremo 2026, in seguito a un incontro con il cast del festival e il Presidente Sergio Mattarella. La notizia è stata annunciata durante la trasmissione Domenica In da Carlo Conti, che ha spiegato che il tenore toscano si esibirà sul palco dell’Ariston sabato sera durante la serata conclusiva. È la prima volta che Bocelli si esibisce in questa occasione in questa veste.

Ospite di Mara Venier a Domenica In oggi, domenica febbraio, Carlo Conti ha parlato del recente incontro del cast di Sanremo 2026 con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ha svelato un altro dei protagonisti della settantaseiesima edizione del Festival, in onda dal 24 al 28 febbraio: sabato sera, per la finale, sul palco dell’ Ariston salirà anche Andrea Bocelli, in qualità di super ospite. «È un grande onore la presenza di Bocelli: è sempre impegnato, lo avremo come super ospite il sabato sera», ha detto il direttore artistico, in collegamento dalla Città dei Fiori. «E sono ancora più felice perché con Laura Pausini e Eros Ramazzotti fa parte di tre grandi nomi lanciati da Pippo Baudo proprio dal palco dell’Ariston, è una soddisfazione perché quest’anno – ha ribadito il direttore artistico – il Festival è dedicato a Pippo». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Andrea Bocelli super ospite della finale di Sanremo 2026: l’annuncio a Domenica In

