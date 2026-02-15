Ancona ' Settebellezze' | dominato il Chieti con un poker i biancorossi prendono larincorsa per la finale di Coppa Italia

L’Ancona ha battuto il Chieti con un punteggio di 4-0, portando a casa una vittoria convincente che accende la speranza di raggiungere la finale di Coppa Italia. La squadra biancorossa ha preso in mano la partita fin dai primi minuti, segnando tre gol nel primo tempo e aggiungendo un altro nella ripresa. Il Chieti, arrivato a questo incontro con poca voglia di mollare, ha subito il dominio dei padroni di casa e ora si trova in una posizione difficile. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, che ha applaudito le azioni offensive dell’Ancona, determinata a non perdere terreno

Settimo sigillo consecutivo per la squadra di mister Maurizi, a punteggio pieno nel girone di ritorno. Vince anche il Teramo, che resta in vetta insieme ai biancorossi con tre incollature sull'Ostiamare terza forza del torneo. Ora in programma l'andata del doppio confronto con la Pistoiese, atto conclusivo di Coppa ANCONA - La paura di una "gara-trappola" spazzata via a suon di gol. L'Ancona sceglie la maniera migliore per evadere la pratica Chieti, squadra scorbutica e arrivata al "Del Conero" con la consapevolezza di non aver troppo da perdere al cospetto di un avversario con il triplo dei punti in classifica e in tasca la nomination di candidata alla vittoria finale. Serie D, Ancona-Chieti 3-1: tris dei biancorossi, in avvio di ripresa a segno Bonaccorsi di testa - LA DIRETTA L'Ancona ha segnato il terzo gol contro il Chieti al minuto 65, quando Bonaccorsi ha colpito di testa e ha portato i biancorossi sul 3-1. Coppa Italia di serie D. L'Ancona vince e conquista la finale L'Ancona si aggiudica la semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie D contro il Francavilla in Basilicata, conquistando così l'accesso alla finale.