Serie D Ancona-Chieti 3-1 | tris dei biancorossi in avvio di ripresa a segno Bonaccorsi di testa - LA DIRETTA

L'Ancona ha segnato il terzo gol contro il Chieti al minuto 65, quando Bonaccorsi ha colpito di testa e ha portato i biancorossi sul 3-1. La squadra ospite ha effettuato due cambi, inserendo Margiotta e Gonzalez al posto di Monsif e Caparros, nel tentativo di riaprire la partita. Durante l'azione, Sparandeo ha colpito di testa, mandando la palla sulla traversa, ma Bonaccorsi è riuscito a segnare di testa in tuffo, consolidando il vantaggio dell'Ancona.

La formazione biancorossa, capolista del Girone F in coabitazione con il Teramo, cerca di allungare la striscia di vittorie consecutive in campionato, inaugurata nella prima di ritorno - SEGUI LA DIRETTA Palla vagante in area, sulla sfera si avventa Sparandeo che in mischia raccoglie un rimpallo seguente a un calcio piazzato e timbra il suo secondo gol stagionale Cross di Pecci nel mucchio, colpo di testa schiacciato di Sparandeo che fa terminare la palla sulla traversa, ma a ribattere in rete c'è Bonaccorsi che con un'inzuccata in tuffo fissa il punteggio sul 3-1 Minuto 58: BRIVIDO! Si incunea Ela Mangue in area ma a tu per tu con Salvati non riesce a scavalcare l'estremo difensore dorico, poi Gerbaudo riesce a recuperare la sfera e ad allontanare Colpo di testa in alleggerimento di Selasi sulla trequarti ospite, Zini si inserisce e sfonda al centro e con Mercorelli in uscita mette nel sacco il 2-1 Minuto 42: Chieti minaccioso sul versante sinistro, Monsif si accentra e con il destro impegna Salvati il quale devia la conclusione in calcio d'angolo Minuto 30: Murata la conclusione di Zini dopo una bella iniziativa di Battista, l'Ancona quando affonda riesce a mandare sempre in apprensione la difesa neroverde Minuto 16: Primo ammonito dell'incontro, giallo a Kouko per un intervento su Pettenon.