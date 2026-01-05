San Donato vietato distrarsi Test impegnativo per i gialloblù

San Donato Tavarnelle si appresta ad affrontare una sfida importante nella 18ª giornata del girone E di Serie D, in programma domani alle 14,30. Dopo gli anticipi che hanno caratterizzato la ripresa del campionato, questa partita rappresenta un momento chiave per i gialloblù. Un impegno che richiede concentrazione massima, poiché ogni risultato può influenzare la classifica e l'obiettivo stagionale.

Dopo gli anticipi che hanno movimentato la ripresa del campionato di Serie D, domani, alle 14,30, la 18ª giornata del girone E si completerà con il posticipo dal sapore speciale tra Trestina e San Donato Tavarnelle. I due club, d'intesa tra loro, hanno scelto di far coincidere l'inizio del nuovo anno calcistico con la festa dell' Epifania. Il match, che si disputerà allo stadio Casini, promette interesse per una classifica che non ammette distrazioni. Le due formazioni arrivano all'appuntamento con un forte desiderio di fare punti: il San Donato Tavarnelle di Bonuccelli occupa l'ottavo posto a quota 24, mentre il Trestina insegue a 20 punti in 12ª posizione.

