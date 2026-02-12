Barry White tribute in jazz al Miles Davis | Michele Taormina canta i grandi successi del cantautore statunitense

Questa sera, al jazz club di Milano, Michele Taormina ha reso omaggio a Barry White, cantando i suoi successi più famosi. Il pubblico ha ascoltato con attenzione, rapito dalla voce calda e profonda del cantante, che ha reinterpretato le note del celebre cantautore americano con grande passione. La serata è stata un viaggio tra le melodie che hanno fatto sognare generazioni intere.

Barry White è stato la voce della seduzione. Un timbro profondo, vellutato, inconfondibile, capace di trasformare ogni canzone in un abbraccio sonoro. Per una notte, il suo universo musicale rivive al Miles Jazz Club in una raffinata chiave jazz, elegante e intensa. A interpretare questo repertorio sensuale e senza tempo è Michele Taormina, voce calda e carismatica, perfetta per restituire l'anima soul e romantica delle grandi ballad di Barry White. Gli arrangiamenti di Benny Amoroso donano ai brani una nuova profondità jazz, tra groove morbidi, dinamiche avvolgenti e spazi di improvvisazione. Un viaggio tra soul, jazz e suggestioni orchestrali, dove il ritmo diventa carezza e la melodia si fa racconto.

