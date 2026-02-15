Oggi, il 15 febbraio 2026, gli amici di Maria De Filippi scoprono i primi concorrenti che passeranno al serale del programma. Sono stati annunciati ufficialmente Anbeta, Giusy Ferreri e Raimondo Todaro, che tornano in gara dopo aver superato le selezioni. Questa notizia fa felici i fan, che aspettavano con ansia di conoscere i nomi dei protagonisti del prossimo turno.

Domenica 15 febbraio 2026 torna Amici di Maria De Filippi. Il talent entra nella fase più delicata, quella della corsa alla maglia del Serale. Le esibizioni, scelte direttamente dai ragazzi e sempre motivate davanti ai professori, hanno delineato classifiche molto nette, sia per la sezione canto che per quella ballo. E, come da tradizione, non sono mancati commenti taglienti, incoraggiamenti e inevitabili tensioni tra docenti. Appuntamento dalle 14 alle 15.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Stando alle anticipazioni riportate da SuperGuidaTv, a valutare le esibizioni degli studenti ci sarà una giuria composta da Giusy Ferreri, Drusilla Foer, Raimondo Todaro, Oriella Dorella e Anbeta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 15 febbraio 2026

Questa sera, a pochi passi dalla fase serale, gli amici di Maria De Filippi si sono fermati.

Questa sera su Canale 5 va in onda la diciassettesima puntata di Amici di Maria De Filippi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.