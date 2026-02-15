Amici di Maria De Filippi le anticipazioni di oggi 15 febbraio 2026
Oggi, il 15 febbraio 2026, gli amici di Maria De Filippi scoprono i primi concorrenti che passeranno al serale del programma. Sono stati annunciati ufficialmente Anbeta, Giusy Ferreri e Raimondo Todaro, che tornano in gara dopo aver superato le selezioni. Questa notizia fa felici i fan, che aspettavano con ansia di conoscere i nomi dei protagonisti del prossimo turno.
Domenica 15 febbraio 2026 torna Amici di Maria De Filippi. Il talent entra nella fase più delicata, quella della corsa alla maglia del Serale. Le esibizioni, scelte direttamente dai ragazzi e sempre motivate davanti ai professori, hanno delineato classifiche molto nette, sia per la sezione canto che per quella ballo. E, come da tradizione, non sono mancati commenti taglienti, incoraggiamenti e inevitabili tensioni tra docenti. Appuntamento dalle 14 alle 15.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Stando alle anticipazioni riportate da SuperGuidaTv, a valutare le esibizioni degli studenti ci sarà una giuria composta da Giusy Ferreri, Drusilla Foer, Raimondo Todaro, Oriella Dorella e Anbeta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 8 febbraio 2026
Questa sera, a pochi passi dalla fase serale, gli amici di Maria De Filippi si sono fermati.
Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 1º febbraio 2026
Questa sera su Canale 5 va in onda la diciassettesima puntata di Amici di Maria De Filippi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Amici oggi domenica 8 febbraio, gli ospiti di Maria De Filippi e un ritorno; Amici 25, svolta verso il serale e i prof scaricano tre allievi (tra le lacrime): Peparini in crisi e Kiara crolla; Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 8 febbraio 2026; Chi andrà al serale di Amici 25 e chi resterà fuori? Facciamo il punto sui favoriti.
Amici 25, anticipazioni puntata di domenica 15 febbraio: tre allievi al Serale, gli ospitiLe anticipazioni della puntata di Amici di domenica 15 febbraio: tre allievi hanno conquistato l'accesso al Serale, chi sono gli ospiti ... fanpage.it
Amici 25: torna Todaro (dopo le polemiche), in tre al Serale e Valentina crolla dopo l’addio a Rudy ZerbiOggi domenica 15 febbraio 2026 su Canale 5 va in scena un nuovo appuntamento del talent di Maria De Filippi: ospiti, esiti sfide, spoiler e tutte le ultime news ... libero.it
"Ad Amici mi massacravano, dicevano che fossi raccomandato da Maria De Filippi. Guadagnavo fino a 2500 euro a serata. Gli agenti mi sfruttavano, per loro era solo una questione di soldi. Ho lasciato la TV perché mi aspettavo che qualcuno dalla redazione facebook