Amici di Maria De Filippi le anticipazioni di oggi 1º febbraio 2026

Questa sera su Canale 5 va in onda la diciassettesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Dopo le anticipazioni, si sa già che ci sarà un nuovo ingresso tra gli allievi e anche un’ eliminazione. I concorrenti si preparano a una serata intensa, mentre i telespettatori aspettano di scoprire chi lascerà il talent. La tensione cresce e le emozioni sono già alle stelle.

Domenica 1 febbraio 2026 Amici di Maria De Filippi torna con una nuova puntata del pomeridiano, in programma dalle 14 alle 15.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La corsa verso il Serale entra nel vivo e il clima nella scuola si è fatto decisamente frizzantino. Ogni esibizione, infatti, pesa come un macigno e un giudizio può bastare a segnare il destino di ognuno degli allievi. Ecco ospiti, nuovi ingressi e tutte le anticipazioni diffuse da SuperGuida TV. A giudicare il ballo, oggi siedono in giuria Irma De Paola e Giuseppe Gioffrè, mentre per il canto tocca ad Al Bano e Jake La Furia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Domani su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi.

Ecco le anticipazioni della puntata di Amici di Maria De Filippi in onda domenica 11 gennaio 2026.

