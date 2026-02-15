Amici 25 chi va al Serale e chi resta fuori | i favoriti
Amici 25 si avvicina alla fase finale e questa settimana si decide chi accederà al Serale e chi dovrà lasciare la scuola. Durante le ultime audizioni, alcuni concorrenti si sono distinti per le loro performance e ora sono considerati i favoriti. Intanto, altri si preparano a confrontarsi con le ultime sfide, sperando di conquistare un posto tra i migliori.
Il Serale di Amici 25 è ormai alle porte e, con l’avvicinarsi delle decisioni, nella scuola la tensione sale di puntata in puntata. I posti disponibili sono pochi e la selezione diventa inevitabilmente più dura: qualcuno riuscirà a strappare il sì dei professori, altri invece potrebbero vedere il percorso interrompersi sul più bello. Al momento non ci sono verdetti definitivi per tutti, ma alcune certezze iniziano a emergere e attorno ad altri nomi si moltiplicano ipotesi e dubbi. Le prime importanti novità del Serale di Amici 2026 Amici 25: dodici posti e le prime certezze sul Serale. Il dato di partenza è chiaro: al Serale di Amici 25 dovrebbero arrivare in totale 12 allievi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Amici 25, Giuseppe Giofrè conferma l’addio al Serale? Chi lo sostituisce
Anticipazioni Amici 25, tre allievi al Serale: i nomi e chi ha dovuto cantare tre volte
Questa sera si sono saputi i nomi dei primi tre allievi ammessi al Serale di Amici 25.
Amici 25 - Chi merita di andare al serale
Argomenti discussi: Chi andrà al serale di Amici 25 e chi resterà fuori? Facciamo il punto sui favoriti; Amici 25, svolta verso il serale e i prof scaricano tre allievi (tra le lacrime): Peparini in crisi e Kiara crolla; Amici 25 cambia il regolamento: tutte le anticipazioni della puntata; Amici 25, anticipazioni puntata 15 febbraio: chi va al Serale?.
Amici, chi passa al serale: i nomi degli allieviTutte le anticipazioni sulla prossima puntata di Amici: chi va al Serale. La nuova puntata di Amici 25, registrata giovedì 12 febbraio 2026 e in onda domenica 15 febbraio su Canale 5, segna un momento ... tpi.it
Amici 25: torna Todaro (dopo le polemiche), in tre al Serale e Valentina crolla dopo l’addio a Rudy ZerbiOggi domenica 15 febbraio 2026 su Canale 5 va in scena un nuovo appuntamento del talent di Maria De Filippi: ospiti, esiti sfide, spoiler e tutte le ultime news ... libero.it
Amici 25, anticipazioni puntata 15 febbraio 2026: ospiti Giusy Ferreri e Drusilla Foer, tre maglie oro al Serale #Amici25 #AmiciSpoiler #Anticipazioni #15febbraio facebook
SERALE ISTRIANO Cari Amici, con la splendida Rovigno sempre nei nostri cuori vi auguriamo una buona serata! x.com