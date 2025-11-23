Amici 25 Giuseppe Giofrè conferma l’addio al Serale? Chi lo sostituisce

Il successo a The Traitors ha mostrato un volto inedito di Giuseppe Giofrè. L’artista, ballerino internazionale ed ex giudice di Amici 25, ha raccontato l’esperienza nel reality game di Prime Video con Alessia Marcuzzi. Nella stessa intervista ha ripercorso il suo legame con la scuola di Maria De Filippi. Il quadro che emerge è chiaro. Giofrè sente di aver chiuso un ciclo importante. Non esclude ritorni, ma pretende senso e tempi giusti. Intanto, nel dibattito dei fan, spunta un possibile nome per il Serale. Chi è il nuovo allievo di Amici Lorenzo Salvetti Giuseppe Giofrè rivelazione a The Traitors. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

