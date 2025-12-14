La missione invernale del Napoli è restare in alta quota in A giocarsi la Supercoppa e conquistare i playoff di Champions

In questa domenica di Serie A, il Napoli affronta una sfida fondamentale per mantenere la vetta e puntare alla Supercoppa e ai playoff di Champions. La squadra di Spalletti si prepara a sfidare l’Udinese, mentre le big europee sono impegnate tra campionato, competizioni continentali e impegni esotici, evidenziando il momento cruciale della stagione.

La Gazzetta approfondisce il tema delle big impegnate in questa domenica di serie A. Scenderà in campo il Napoli contro l’Udinese: “L’altra leader di classifica ha l’onore e l’onere di dividersi tra Italia, Europa, più l’Arabia. Il Napoli a Udine cerca la quarta vittoria di fila in Serie A, in teoria Conte non si dovrebbe lamentare, nel frattempo continua a mettere pezze qua e là, tanto che dopo il ko in Champions ammette che c’è un po’ di stanchezza. E riaffiora quando meno te l’aspetti quel retaggio in trasferta: in Europa quest’anno non è stato raccolto nemmeno un punto in tre gare, cinque dei sette ko in totale del Napoli di Antonio sono arrivati lontano dal Maradona. Ilnapolista.it ?IL TRENO DELLE VETTE ?? ++ www.railtour.it ++ 18-25 gennaio 26 Torna l'evento invernale alla scoperta delle vette della Sila con viaggio in treno storico ed escursione a Lorica con la cabinovia ..e con il servizio Sila Express puoi raggiunger - facebook.com facebook © Ilnapolista.it - La missione invernale del Napoli è restare in alta quota in A, giocarsi la Supercoppa e conquistare i playoff di Champions