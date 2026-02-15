Altro che posto speciale | Trump affonda anche l’ultimo mito Usa

Donald Trump ha fatto notizia per aver smontato anche l’ultimo simbolo dell’America ideale. La causa è la sua presa di posizione contro le narrative tradizionali sul sogno americano, che ha portato a critiche sui social e nelle cronache politiche. Un esempio concreto si è visto quando ha dichiarato che molte delle storie di successo sono solo illusioni, aumentando il caos nelle discussioni pubbliche.

di John Torpey* ENGLISH VERSION Quando iniziai l’università, ormai quasi mezzo secolo fa, mi fu assegnata la lettura di un libro intitolato La tradizione liberale in America The Liberal Tradition in America di un eminente studioso di nome Louis Hartz. Il libro era considerato allora un contributo fondamentale alla storia dell’ “eccezionalismo americano”, l’idea secondo cui gli Stati Uniti occuperebbero un posto speciale nel destino dell’umanità e, in particolare, nella diffusione globale della libertà politica e religiosa. Secondo un influente padre pellegrino dei primi tempi, John Winthrop, l’America era una splendente “città posta sopra un monte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Altro che posto speciale: Trump affonda anche l’ultimo mito Usa La forza speciale anti-migranti di Trump anche in Italia? Piantedosi nega. E sull’Ice nuova bufera: un altro morto Recenti eventi e dichiarazioni hanno riacceso il dibattito sulla presenza e le modalità operative delle forze speciali anti-migranti, come l’ICE negli Stati Uniti. Bartoccini, altro ko e ultimo posto Nella partita tra Bartoccini e Il Bisonte Firenze, la squadra di casa ha subito una sconfitta per 3-0, rimanendo all’ultimo posto in classifica. Sei odiosa: Trump insulta ancora una volta una giornalista Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Blog | Altro che posto speciale: Trump affonda anche l'ultimo mito Usa; Milano-Cortina, le parole di Wierer dopo il quinto posto nei 15 km; La Francia chiede le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, Francesca Albanese. La Francia condanna senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili della signora Albanese pronunciate sabato scorso, c; Vita da inviato speciale per Gaza. Bruno Archi, nominato dal governo in attesa di una fase 2 che non c'è. Dopotutto, in certi momenti, il mio respiro si era mescolato al suo e sapevo che non avrei voluto essere in nessun altro posto al mondo. D. Grossman facebook