bartoccini altro ko e ultimo posto

Nella partita tra Bartoccini e Il Bisonte Firenze, la squadra di casa ha subito una sconfitta per 3-0, rimanendo all’ultimo posto in classifica. I parziali di 17-25, 19-25 e 18-25 evidenziano una prestazione complessivamente negativa. Tra i migliori, Fiesoli e Lemmens si sono distinti con 8 e 5 punti rispettivamente. La squadra di Bartoccini deve ora affrontare con determinazione le prossime sfide per migliorare il proprio rendimento.

BARTOCCINI 0 IL BISONTE FIRENZE 3 (17-25, 19-25, 18-25): Vanjak 11, Gardini 6, Bartolini B. 2, Perinelli 2, Mazzaro 1, Gennari 1, Sirressi (L1), Fiesoli 8, Lemmens 5, Markovic 1, Kump 1, Turlà. N.E. – Recchia, Bartolini G. (L2). All. Stefano Micoli. FIRENZE: Knollema 20, Tanase 13, Bukilic 10, Malesevic 8, Acciarri 7, Morello, Valoppi (L1). N.E. – Zuccarelli, Villani, Kacmaz, Agrifoglio, Colzi, Lapini (L2). All. Federico Chiavegatti. Arbitri: Stefano Cesare (RM) e Veronica Mioara Papadol (ROM). RESTAURI (b.s. 8, v. 2, muri 4, errori 9). BISONTE (b.s. 11, v. 6, muri 5, errori 5). Un pubblico numeroso ed entusiasta non ha potuto evitare la disfatta alla Bartoccini Mc Restauri Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

