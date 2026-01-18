Bartoccini altro ko e ultimo posto

Nella partita tra Bartoccini e Il Bisonte Firenze, la squadra di casa ha subito una sconfitta per 3-0, rimanendo all’ultimo posto in classifica. I parziali di 17-25, 19-25 e 18-25 evidenziano una prestazione complessivamente negativa. Tra i migliori, Fiesoli e Lemmens si sono distinti con 8 e 5 punti rispettivamente. La squadra di Bartoccini deve ora affrontare con determinazione le prossime sfide per migliorare il proprio rendimento.

BARTOCCINI 0 IL BISONTE FIRENZE 3 (17-25, 19-25, 18-25): Vanjak 11, Gardini 6, Bartolini B. 2, Perinelli 2, Mazzaro 1, Gennari 1, Sirressi (L1), Fiesoli 8, Lemmens 5, Markovic 1, Kump 1, Turlà. N.E. – Recchia, Bartolini G. (L2). All. Stefano Micoli. FIRENZE: Knollema 20, Tanase 13, Bukilic 10, Malesevic 8, Acciarri 7, Morello, Valoppi (L1). N.E. – Zuccarelli, Villani, Kacmaz, Agrifoglio, Colzi, Lapini (L2). All. Federico Chiavegatti. Arbitri: Stefano Cesare (RM) e Veronica Mioara Papadol (ROM). RESTAURI (b.s. 8, v. 2, muri 4, errori 9). BISONTE (b.s. 11, v. 6, muri 5, errori 5). Un pubblico numeroso ed entusiasta non ha potuto evitare la disfatta alla Bartoccini Mc Restauri Perugia.

Niente da fare per la Bartoccini, sconfitta in casa dal Bisonte Firenze - Undicesimo ko consecutivo per la Bartoccini Mc Restauri Perugia, che al Pala Barton Energy perde nettamente in tre set (17- rainews.it

Bartoccini Mc Restauri, ancora una sconfitta. Anche Cuneo passa al Pala Barton (0-3) - Le Black Angels si fanno rimontare in tutti e tre i set, nei quali si trovano sempre in vantaggio ai 20 punti. corrieredellumbria.it

Volley. Gara fondamentale stasera al PalaBarton per la Bartoccini Mc Restauri che ospita Firenze per interrompere la striscia negativa di 10 ko di fila. Fischio di inizio alle 20,30 - facebook.com facebook

