Altri sabotaggi ai treni Italia spezzata in due

Domenica mattina, un atto vandalico ha causato interruzioni alle linee ferroviarie dell’Alta velocità partite da Roma, con danni alle rotaie in prossimità di Cassino. Le forze dell’ordine hanno trovato tracce di sabotaggio durante i sopralluoghi, che hanno portato alla sospensione dei treni in entrambe le direzioni. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e capire se ci siano collegamenti con altri episodi simili recenti. La situazione ha provocato lunghi ritardi e disagio tra i viaggiatori che volevano raggiungere Napoli e Firenze.

Colpite nuovamente le linee dell’Alta velocità che si diramano da Roma, in particolare quelle in direzione Napoli e Firenze. Fs: «Hanno bruciato dei cavi, c’è dolo». Ritardi fino a 190 minuti e cancellazioni. Indaga la Digos. Salvini: «Atti criminali». Ormai sembra quasi un appuntamento ricorrente. A distanza di una settimana esatta dagli attentati alla linea ferroviaria dell’Alta velocità nei pressi di Bologna, un nuovo sabato di passione ha colpito i viaggiatori, ancora una volta alle prese con episodi di sabotaggio che hanno portato a ritardi smisurati. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Altri sabotaggi ai treni, Italia spezzata in due Altri sabotaggi a treni.Salvini:crimine Nella mattina di oggi, i treni sulla linea Roma-Napoli e Roma-Firenze sono stati rallentati a causa di danni ai cavi causati da atti vandalici. Treni in tilt: voi temete altri sabotaggi alle Olimpiadi di Milano Cortina? I treni sono andati in tilt di nuovo, creando disagi per chi si sposta tra Milano e Cortina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Sabotaggio ai treni, si indagherà per terrorismo. Cosa sappiamo finora; Sabotaggi sulla rete Alta Velocità: treni in ritardo in mezza Italia; Sabotaggio treni, sul blog anarchico compare un post di esultanza; Caos treni Alta velocità, ritardi e deviazioni per sabotaggi: cosa succede. Nuovi sabotaggi sull’alta velocità, oltre due ore di ritardi e cancellazioni. Salvini: Staneremo i delinquenti. Caos in Molise per un cavo tranciatoNuovi sabotaggi sulle linee dell’ alta velocità tra Napoli, Roma e Firenze e, nelle stesse ore, una giornata da incubo per i pendolari del Molise a causa del trancio di un cavo della fibra ottica. È s ... ilfattoquotidiano.it Cosa sappiamo sui sabotaggi che hanno mandato in tilt i treni: cavi bruciati. Salvini: Atti criminaliRete Ferroviaria Italia (RFI) parla apertamente di danneggiamento dell'infrastruttura da parte di ignoti escludendo danni di altra natura, il Ministro ... fanpage.it Ancora episodi di sabotaggi sulle linee dell’Alta velocità in Italia con conseguenti ritardi, rallentamenti e cancellazioni dei treni. Stavolta nel mirino di “due atti dolosi” ci sono finite, questa mattina, in particolare le linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Fir facebook Il Viminale: «Nel 2025 i sabotaggi ai treni sono stati 49 contro i 9 del 2024. Nessuno nel 2023». Gli anarchici mettono la firma sull’escalation, ma Salvini promette: «Minaccia all’Italia che non resterà impunita». di @francescaronch x.com