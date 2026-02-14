Altri sabotaggi a treniSalvini | crimine

Da servizitelevideo.rai.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina di oggi, i treni sulla linea Roma-Napoli e Roma-Firenze sono stati rallentati a causa di danni ai cavi causati da atti vandalici. Matteo Salvini ha definito questi atti un vero e proprio crimine, evidenziando come i sabotaggi compromettano la sicurezza e la regolarità dei collegamenti ferroviari. I treni hanno subito interruzioni e ritardi, creando disagi per i pendolari in partenza e in arrivo.

11.00 Nuovi atti dolosi su linee ferroviarie. Da questa mattina la circolazione sulla Av Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata, per danni ai cavi. Verifiche su un terzo episodio. Sono in corso rilievi giudiziari sui nuovi sabotaggi. Insorge il ministro dei Trasporti, Salvini: "Odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l'Italia. Aumentata la vigilanza. E abbiamo incrementato i controlli per stanare questi delinquenti, sperando che nessuno minimizzi o giustifichi gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Treni in tilt: voi temete altri sabotaggi alle Olimpiadi di Milano Cortina?

I treni sono andati in tilt di nuovo, creando disagi per chi si sposta tra Milano e Cortina.

“Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce”: c’è la rivendicazione anarchica dei sabotaggi ai treni. Salvini: staneremo questi delinquenti

Questa mattina, tra Bologna e le Marche, i treni sono stati sabotati da alcuni anarchici.

