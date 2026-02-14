Altri sabotaggi a treniSalvini | crimine

Nella mattina di oggi, i treni sulla linea Roma-Napoli e Roma-Firenze sono stati rallentati a causa di danni ai cavi causati da atti vandalici. Matteo Salvini ha definito questi atti un vero e proprio crimine, evidenziando come i sabotaggi compromettano la sicurezza e la regolarità dei collegamenti ferroviari. I treni hanno subito interruzioni e ritardi, creando disagi per i pendolari in partenza e in arrivo.

