Treni in tilt | voi temete altri sabotaggi alle Olimpiadi di Milano Cortina?

I treni sono andati in tilt di nuovo, creando disagi per chi si sposta tra Milano e Cortina. La paura di altri sabotaggi torna a circolare tra cittadini e pendolari, che temono che i problemi possano continuare anche durante le Olimpiadi. La situazione resta tesa, e molti si chiedono se ci saranno ulteriori interruzioni o disservizi in vista dell’evento internazionale.

