Treni in tilt | voi temete altri sabotaggi alle Olimpiadi di Milano Cortina?
I treni sono andati in tilt di nuovo, creando disagi per chi si sposta tra Milano e Cortina. La paura di altri sabotaggi torna a circolare tra cittadini e pendolari, che temono che i problemi possano continuare anche durante le Olimpiadi. La situazione resta tesa, e molti si chiedono se ci saranno ulteriori interruzioni o disservizi in vista dell’evento internazionale.
{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondimenti su Milano Cortina 2026
Sabotaggi ferroviari in Italia: indagini per collegamenti con minacce pre-Olimpiadi Milano-Cortina 2026.
La rete ferroviaria italiana è stata presa di mira da sabotaggi coordinati nelle ultime settimane.
I bobbisti giamaicani e gli altri outsider: ecco i nomi che alle Olimpiadi di Milano Cortina potrebbero stupirci
I bobbisti giamaicani sono pronti a sorprendere anche quest’anno alle Olimpiadi di Milano Cortina.
Ultime notizie su Milano Cortina 2026
Treni in tilt per l'incendio di una centralina a Pesaro. Fs: E' sabotaggioAll'alba le fiamme vicino alla stazione. Altri due incidenti simili nel bolognese portano gli inquirenti a ipotizzare una matrice comune fra i tre episodi. Pesanti i ritardi sulla linea ... rainews.it
Treni nel caos a Bologna: sabotaggio, cavi tranciati e due ordigni. Ritardi e cancellazioni, Olimpiadi possibile bersaglioNel primo giorno delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina un sabotaggio alle linee ferroviarie a Bologna e Pesaro manda in tilt i treni di mezza Italia, con ritardi e cancellazioni che si ... ilmessaggero.it
Milano- Cortina, piste imbiancate nel rispetto dell’ambiente. Ecco come funziona il cannone sparaneve facebook
MILANO CORTINA | Curling, l'Italia soffre ma supera la Norvegia 6-5 in rimonta. Ultima mano decisiva, Constantini e Mosaner ancora in corsa. #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.