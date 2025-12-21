Tragedia sulla SP 140 muore un 39enne di Barcellona grave la moglie in ospedale a Messina La loro moto si è scontrata con un' auto coinvolta un' altra vettura

Un tragico incidente sulla S.P. 140, in direzione di Sant’Angelo di Brolo, ha portato via la vita di Giuseppe Caruso, un uomo di 39 anni originario di Barcellona Pozzo di Gotto. Stava viaggiando in moto con la moglie, che ora si trova in gravi condizioni all'ospedale di Messina. Purtroppo, l'uomo è deceduto all'ospedale di Patti a causa dei traumi subiti. La dinamica dell'incidente, ancora in. 🔗 Leggi su Feedpress.me

