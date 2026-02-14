Due sabotaggi sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze hanno causato ritardi fino a 140 minuti, peggiorando i disagi sulla rete Alta Velocità italiana. Le autorità stanno indagando sugli atti vandalici che si sono verificati nelle ultime ore, creando caos tra i passeggeri. Le ferrovie hanno sospeso temporaneamente alcuni treni mentre cercano di gestire la situazione. I treni ad alta velocità restano spesso fermi o rallentati, aumentando il disagio di chi deve spostarsi tra le due città.

Con il passare delle ore si aggravano i disagi sulla rete dell’Alta Velocità italiana. Al centro dell’emergenza le linee Roma-Napoli e Roma-Firenze, dove sono in corso accertamenti dopo due sabotaggi avvenuti nelle ultime ore. Verifiche sono in corso anche su un terzo presunto episodio. I ritardi si fanno sentire in diverse città. Alla Stazione di Milano Centrale si registrano attese fino a 140 minuti, sia in arrivo che in partenza. Tra Lazio e Toscana i ritardi sfiorano i 120 minuti, mentre sulla tratta Roma-Napoli la circolazione resta rallentata con un aumento dei tempi di percorrenza fino a 60 minuti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Alta Velocità nel caos: sabotaggi sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze, ritardi fino a 140 minuti

Un sabotaggio sulla linea Alta velocità tra Roma e Napoli ha causato disagi questa mattina, rallentando i treni e lasciando molti passeggeri in stazione.

Sabotaggi sulla linea Alta Velocità hanno causato disagi oggi tra Roma e Napoli e Roma e Firenze, provocando ritardi fino a due ore.

