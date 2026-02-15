Almici attacca sul viale Cadorna | Più problematico e pericoloso

Mario Almici ha criticato duramente le scelte del Comune sulla viabilità di viale Cadorna, accusando l’amministrazione di aver reso la zona più problematica e pericolosa. L’esponente del centrodestra ha sottolineato come le recenti modifiche al traffico abbiano peggiorato la situazione, portando a ingorghi e rischi per i pedoni. Durante una visita sul luogo, Almici ha osservato che l’area, prima tranquilla, ora presenta frequenti incidenti e code intense.

Per un candidato sindaco che si presenta, il sindaco uscente Lorenzo Radice, ce n’è un altro già uscito allo scoperto, Mario Almici del centrodestra, che - in attesa di precisare i contenuti del programma della sua coalizione - ha subito messo nel mirino le scelte dell’amministrazione in carica per quanto concerne la viabilità di viale Cadorna, criticandole con forza. Almici è partito proprio da questo focus nella sua campagna elettorale, facendo sue le osservazioni che erano state presentate dal Comune di Cerro Maggiore e che sono state respinte a stretto giro di posta dall’amministrazione legnanese, per provare un primo affondo nei confronti degli amministratori in carica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

