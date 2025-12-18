Viabilità in ginocchio con i rondò Viale Cadorna opere sotto accusa

La viabilità a Legnano si fa critica con i nuovi rondò in viale Cadorna. I lavori previsti tra Viale Cadorna, via Tessa e Via del Carmelo rischiano di creare ulteriori ingorghi in una zona già congestionata. La questione divide le forze politiche, mentre il traffico si intensifica, la mobilità cittadina si trova sotto pressione.

Gli interventi previsti in viale Cadorna, a partire dalla rotatoria prevista tra Viale Cadorna, via Tessa e Via del Carmelo creeranno un collo di bottiglia e maggior traffico in una zona già oggi compromessa: è questa la posizione comune dei consiglieri di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Lista Toia sugli interventi che, nei confini di Legnano, fanno da corollario al supermercato Tigros che ha aperto ieri i battenti e che ha la sua intera volumetria concentrata nel Comune di Cerro Maggiore. A certificare la severa presa di posizione dei consiglieri sono state le interrogazioni sull’argomento presentate in occasione del consiglio comunale di martedì e discusse in aula. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

