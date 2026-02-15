Alloggi comunali per i detenuti senza domicilio e che possono accedere a misure alternative | il progetto pilota

A Milano, il sovraffollamento nelle carceri aumenta perché molti detenuti senza una casa non trovano alternative alla detenzione. Per affrontare questo problema, la città ha avviato un progetto pilota che mira a offrire alloggi comunali a chi sta scontando una pena e può beneficiare di misure alternative. Questa iniziativa mira a ridurre la pressione sugli istituti penitenziari e a favorire il reinserimento sociale.

A Milano il tema del sovraffollamento carcerario entra nell’agenda cittadina attraverso un’iniziativa che prova a intervenire su un punto specifico: la mancanza di un domicilio per chi potrebbe accedere alle misure alternative alla detenzione. Il progetto è stato elaborato all’interno di Cattolici Ambrosiani, spazio di confronto nato due anni fa su impulso dell’arcivescovo Mario Delpini, che aveva invitato i cattolici dell’arcidiocesi a riflettere sull’impegno civile e politico. Nel gruppo siedono professori universitari, laici impegnati e politici cattolici presenti in Consiglio comunale e nei Municipi, appartenenti a forze politiche diverse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alloggi comunali per i detenuti senza domicilio e che possono accedere a misure alternative: il progetto pilota Carrà (Cgil): «Carceri al collasso, il 38% delle persone detenute potrebbe accedere a misure alternative» Il Rapporto Antigone evidenzia che le carceri italiane sono al limite della capacità, con il 38% dei detenuti potenzialmente idonei a misure alternative. Catania, progetto “Senza Catene”: inclusione e nuove opportunità per detenuti ed ex detenuti Il progetto “Senza Catene”, promosso dall’Arcidiocesi di Catania, mira a favorire l’inclusione sociale e lavorativa di detenuti ed ex detenuti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Notizie - Bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; Mobilità volontaria negli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale; Bologna, sono dodici le prime imprese pronte a riqualificare 25 alloggi comunali per i propri dipendenti; Social Housing, bando per l’assegnazione di 8 alloggi popolari in via Mazzini. Manutenzioni e PNRR per le case popolari nebroidee, 156 alloggi coinvoltiSopralluoghi istituzionali nei comuni di Ficarra e Milazzo per i vertici dell’IACP Messina. Il presidente On. Beppe Picciolo e il direttore generale Maria ... canalesicilia.it In arrivo tra città e provincia 13 alloggi per anziani non autosufficientiNel capoluogo (accanto al Vittorio Emanuele), a Pecorara, Morfasso e Sariano di Gropparello disponibili appartamenti per anziani grazie ai fondi Pnrr. Ventisei i posti a disposizione ... ilpiacenza.it 1 MINUTO IN COMUNE A Borgo Ticino due alloggi per le giovani coppie È stato pubblicato il bando per l’assegnazione di 2 appartamenti comunali, arredati, destinati a giovani coppie senza figli che desiderano costruire il proprio futuro nel nostro paese. Un i facebook