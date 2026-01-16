Catania progetto Senza Catene | inclusione e nuove opportunità per detenuti ed ex detenuti

Il progetto “Senza Catene”, promosso dall’Arcidiocesi di Catania, mira a favorire l’inclusione sociale e lavorativa di detenuti ed ex detenuti. Attraverso iniziative di supporto e formazione, l’obiettivo è offrire nuove opportunità di riscatto e reinserimento nella comunità. Un percorso che sottolinea l’importanza di un approccio sostenibile e di solidarietà, contribuendo alla costruzione di una società più equa e accogliente.

Il progetto "Senza Catene", opera segno del Giubileo 2025 dell'Arcidiocesi di Catania, rappresenta un'importante esperienza di recupero e reinserimento lavorativo e sociale rivolta a persone detenute ed ex detenute. Realizzato in sinergia con Caritas diocesana e Servizio di Pastorale Carceraria, il progetto nasce con l'obiettivo di offrire una seconda possibilità concreta a chi ha vissuto l'esperienza del carcere, favorendo percorsi di autonomia, dignità e integrazione nella comunità. Grazie a una mobilitazione diffusa del territorio, "Senza Catene" ha potuto contare su una raccolta fondi superiore ai 50mila euro, provenienti da parrocchie, scuole, associazioni, aziende, confraternite, club service, privati cittadini e organismi diocesani.

