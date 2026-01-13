Carrà Cgil | Carceri al collasso il 38% delle persone detenute potrebbe accedere a misure alternative

Il Rapporto Antigone evidenzia che le carceri italiane sono al limite della capacità, con il 38% dei detenuti potenzialmente idonei a misure alternative. Secondo l'associazione, l'incremento della popolazione carceraria non deriva da un aumento della criminalità, ma riflette esigenze di gestione e riforma del sistema penale. Questo scenario richiede attenzione e interventi mirati per garantire condizioni più sostenibili e rispettose dei diritti.

«Secondo il Rapporto sulla situazione delle carceri "Antigone", associazione nata per i diritti e le garanzie del sistema penale e fondata nel 1991, l'aumento dei detenuti non è legato a una crescita della criminalità». A proporre la propria analisi sul tema Bruno Carrà, responsabile Ufficio anti discriminazioni della Cgil di Piacenza.

“Carceri al collasso, alle Novate sovraffollamento al 131 % della capienza” L’allarme Cgil - L'intervento del responsabile Ufficio Anti discriminazioni della Cgil di Piacenza Bruno Carrà ... piacenzasera.it

