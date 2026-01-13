Carrà Cgil | Carceri al collasso il 38% delle persone detenute potrebbe accedere a misure alternative

Da ilpiacenza.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Rapporto Antigone evidenzia che le carceri italiane sono al limite della capacità, con il 38% dei detenuti potenzialmente idonei a misure alternative. Secondo l'associazione, l'incremento della popolazione carceraria non deriva da un aumento della criminalità, ma riflette esigenze di gestione e riforma del sistema penale. Questo scenario richiede attenzione e interventi mirati per garantire condizioni più sostenibili e rispettose dei diritti.

«Secondo il Rapporto sulla situazione delle carceri “Antigone”, associazione nata per i diritti e le garanzie del sistema penale e fondata nel 1991, l’aumento dei detenuti non è legato a una crescita della criminalità». A proporre la propria analisi sul tema Bruno Carrà, responsabile Ufficio anti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Leggi anche: Esce “L’emergenza negata”: Alemanno e Falbo raccontano il collasso delle carceri italiane

Leggi anche: Clemente Mastella: “Carceri al collasso, serve l’indulto”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

carr224 cgil carceri collassoCarrà (Cgil): «Carceri al collasso, il 38% delle persone detenute potrebbe accedere a misure alternative» - L’analisi del responsabile Ufficio anti discriminazioni della Cgil di Piacenza del Rapporto dell’associazione Antigone sulla situazione delle carceri ... ilpiacenza.it

carr224 cgil carceri collasso“Carceri al collasso, alle Novate sovraffollamento al 131 % della capienza” L’allarme Cgil - L'intervento del responsabile Ufficio Anti discriminazioni della Cgil di Piacenza Bruno Carrà ... piacenzasera.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.